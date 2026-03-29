Dopo due giorni di sopralluoghi della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico, si riaccendono le discussioni politiche sull’alluvione verificatasi quest’anno. Alcuni esponenti accusano l’assenza di interventi di manutenzione, mentre altri definiscono le critiche come propaganda. Le tensioni tra le forze politiche si riaccendono, evidenziando le divergenze sulle responsabilità e le azioni da intraprendere.

Dopo i due giorni di sopralluoghi della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico, tornano le polemiche politiche sull’alluvione 2023. La commissione presieduta da Giuseppe Bicchielli, deputato di Forza Italia, ha ricapitolato i lavori fatti e quelli ancora da fare, cercando di focalizzare le responsabilità dietro il disastro. Tra i componenti ci sono anche due parlamentari locali: Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia) e Rosaria Tassinari (Forza Italia). "Il quadro emerso è impietoso – hanno detto Buonguerrieri e Beatriz Colombo, entambe di FdI, rispettivamente segretaria e capogruppo della commissione –: fiumi non puliti, argini da consolidare, assenza di manutenzione del territorio, casse di espansione promesse e mai realizzate e opere esistenti che non hanno funzionato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, torna lo scontro politico: "Manutenzione assente". "Propaganda"

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