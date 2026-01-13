A pochi mesi dalla recente ristrutturazione, la palestra Carbonari si trova nuovamente al centro di polemiche a causa di un nuovo episodio di pioggia, questa volta dopo i lavori di rifacimento del tetto. La situazione ha riacceso il dibattito politico sulla gestione degli interventi e sulla manutenzione degli edifici pubblici, sollevando interrogativi sulla qualità delle opere eseguite e sulle responsabilità coinvolte.

Piove di nuovo, stavolta dopo il rifacimento del tetto, alla palestra Carbonari, finita di ristrutturare lo scorso anno. La denuncia arriva da Per Jesi che ha raccolto i disagi di atleti e società sportive, il Comune minimizza (si tratterebbe di "poche gocce") e assicura: "Stiamo sollecitando la ditta che ha effettuato i lavori. Si conta di risolvere quanto prima". "Sulle persistenti perdite d’acqua alla palestra Carbonari – incalzano da Per Jesi -, ribadiamo quanto già contestato all’assessora Valeria Melappioni che, fin dall’inizio, ha minimizzato un problema tutt’altro che marginale (le prime segnalazioni sono dell’autunno 2024 due mesi dopo la riapertura post lavori avvenuta con un ospite d’eccezione: Julio Velasco). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piove alla Carbonari, si alza lo scontro politico

Leggi anche: Nel 2020 in piena pandemia, lo scontro politico tra lo sceriffo e il sindaco di Eddington, una cittadina del New Mexico, si trasforma in caos distruttivo

Leggi anche: Cessione Pierburg, si alza lo scontro: "L'azienda non faccia il sindacato e dia risposte, non parole generiche"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Piove alla Carbonari, si alza lo scontro politico.

Ho fame, fa freddo, piove. C’è una nebbia così fitta che non si vede a mezzo metro di distanza. Una di quelle nebbie che sembrano un pensiero non finito. Decido di fermarmi in un fast-food a prendere un panino. C’è quasi una sacralità strana tra me e il cibo s - facebook.com facebook