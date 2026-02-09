Pucci Sanremo e lo scontro politico che si autogenera
Questa volta il dibattito si sposta su Pucci, il cantante di Sanremo, coinvolto in uno scontro politico che sembra alimentarsi da solo. La discussione si accende sui social e in tv, mentre lui resta al centro di polemiche e accuse reciproche. La vicenda si intreccia con altre questioni, creando un effetto a catena difficile da fermare. Gli italiani assistono a questa escalation senza sapere bene come si sia arrivati a tutto questo.
Tecnicamente, nella struttura del racconto, si chiama messa in abisso. È quel dispositivo della narrazione per cui si parte da una storia che ne contiene un’altra, che a sua volta ne contiene un’altra ancora e poi un’altra, fino a trasformare il tutto in una sorta di specchio infinito. Tutto questo per dire che la vicenda che ha coinvolto Andrea Pucci, Sanremo, Giorgia Meloni e oppositori, Pd in testa, è una messa in abisso perfetta. Non voluta, non progettata, ma i cui esiti ben ne ricalcano il funzionamento. Si dirà che anche il Festival di Sanremo, con il suo spasmodico centellinare da mesi prima personaggi e modalità dell’evento, è una messa in abisso. 🔗 Leggi su Lettera43.it
