L’alluvione devastante di Traversara | Argine rotto da portata normale

L’alluvione a Traversara ha evidenziato come l’argine, considerato sufficiente per portate di norma, si sia rotto durante un evento di portata relativamente normale. Le opere idrauliche dovrebbero essere progettate tenendo conto di eventi estremi, con tempi di ritorno di 200 anni, pari a 1.060 metri cubi al secondo, per garantire una maggiore sicurezza e prevenzione dei danni.

Le opere idrauliche andrebbero calibrate per portate con tempi di ritorno dei 200 anni. E cioè di 1.060 metri cubi al secondo. Un po’ come versare più di un milione di bottiglie contemporaneamente. E sapete invece quanti metri cubi al secondo erano bastati per fare tracimare il Lamone a Traversara a metà settembre 2024 procurando la rottura dell’argine? Esattamente 660: il tempo di ritorno di tale portata è addirittura "inferiore ai 30 anni". Una considerazione dirompente quella che i tre luminari del Politecnico di Milano individuati dalla procura, hanno messo nero su bianco nella relazione sulla ultima delle tre alluvioni che in poco più di un anno e mezzo avevano flagellato il territorio ravennate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

