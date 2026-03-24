Quarant’anni fa. Circa. Il 10 febbraio 1986 Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, annuncia: "Abbiamo preso il Milan". Una settimana dopo, il 17 febbraio, Sua Emittenza (lo chiamavano così) interviene e conferma. "Sì, il Milan adesso siamo noi. Tenteremo di applicare al calcio le nostre tecniche di gestione e di marketing. Interverremo anche nei particolari, nei dettagli. Sapete, io sono uno precisino. La squadra non ha la divisa e dobbiamo comperare anche un pullman nuovo". Il 10 marzo Silvio Berlusconi arriva a Milanello con un elicottero bianco. Alle 13.05 atterra in mezzo al nevischio. C’è molta curiosità ed eccitazione. Scendono anche il figlio Pier Silvio e Adriano Galliani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Filippo Galli: "Così è nato il Milan di Berlusconi. Vietò i dolci e dimostrò a Rummenigge di avere ragione"

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