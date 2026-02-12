Filippo Galli | Pisa-Milan 1987 l’inizio dell’era Sacchi Eravamo belli come il Boléro di Ravel

Filippo Galli ricorda quella sera: “Pisa-Milan 1987, l’inizio dell’era Sacchi. Eravamo belli come il Boléro di Ravel”. L’ex difensore rossonero era in campo titolare in quella partita, il debutto di Arrigo Sacchi in Serie A con il Milan. Una sfida che segnò l’ingresso di una nuova fase per il club.

Filippo Galli, ex difensore del Milan, era in campo il 13 settembre 1987, a Pisa, quando il Diavolo di Arrigo Sacchi, al debutto nella Serie A 1987-1988, vinse per 3-1. Chi meglio di lui, dunque, poteva parlare a 'Tuttosport' di quel match e di quel Milan lì? Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni. Su cosa gli viene in mente ripensando a quel Pisa-Milan 1-3 del 1987: «L'inizio di una nuova era, almeno riguardandola con occhi del futuro. Arrivato Sacchi, si parlava di un calcio nuovo, di una sorta di rivoluzione. Inizialmente però i risultati non erano stati poi così positivi, avevamo faticato in Coppa UEFA, i tifosi non erano così contenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

