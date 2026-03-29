All' inizio avevo paura poi non volevo più tornare | studenti in Svezia tra scoperta amicizia e crescita

Durante un soggiorno di scambio tra un istituto tecnico di Forlì e una scuola in Svezia, alcuni studenti hanno condiviso di aver provato paura all'inizio, ma successivamente hanno deciso di non voler più tornare. L’esperienza ha coinvolto momenti di scoperta, formazione di amicizie e crescita personale. Questo scambio ha lasciato un’impronta duratura su chi vi ha partecipato.

Dal 16 al 21 marzo, 14 studenti delle classi prime e seconde, accompagnati dalle professoresse Valeria Farneti e Gaia Coltorti, hanno vissuto una settimana intensa in Svezia Ci sono esperienze che restano nei ricordi e altre che cambiano il modo di guardare il mondo. Lo scambio scolastico tra l’istituto tecnico Marconi di Forlì e una scuola di Eskilstuna in Svezia appartiene senza dubbio ad entrambe le categorie. Dal 16 al 21 marzo, 14 studenti delle classi prime e seconde, accompagnati dalle professoresse Valeria Farneti e Gaia Coltorti, hanno vissuto una settimana intensa in Svezia, ospitati dalle famiglie degli studenti svedesi partecipanti al progetto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "All'inizio avevo paura, poi non volevo più tornare": studenti in Svezia tra scoperta, amicizia e crescita Articoli correlati Presunti colpi di pistola dopo una rissa tra studenti, paura tra le famiglie: “Siamo preoccupati, servono più controlli”Tempo di lettura: 2 minutiMomenti di forte preoccupazione sono stati segnalati nei pressi del terminal situato alla stazione, alle spalle... Leggi anche: Paura nel palazzo, calci alla porta e ladri: poi l'incredibile scoperta