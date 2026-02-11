Una rissa tra studenti si è conclusa con alcuni colpi di pistola, creando panico tra le famiglie. Le persone che si trovavano nei pressi del terminal alla stazione sono scappate via, mentre le forze dell’ordine indagano sugli spari. La paura è aumentata tra i genitori, che chiedono più controlli per evitare che simili episodi si ripetano. Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla dinamica, ma i presenti raccontano di aver sentito le armi e di aver visto alcuni ragazzi in fuga. La zona resta sotto stretta sorveglianza.

Tempo di lettura: 2 minuti Momenti di forte preoccupazione sono stati segnalati nei pressi del terminal situato alla stazione, alle spalle dell’istituto Rampone. Secondo quanto riferito da alcuni genitori, qualche giorno fa si sarebbe verificata una rissa tra gruppi di ragazzi, in particolare intorno alle ore 13, in coincidenza con l’uscita da scuola. La segnalazione più allarmante riguarda quanto sarebbe accaduto, quando – sempre secondo il racconto dei genitori – la rissa sarebbe degenerata fino a colpi di pistola, episodio che ha generato panico tra studenti e famiglie. “Siamo seriamente preoccupati, i nostri figli sono spaventati – scrivono – non lasciate che questi fatti passino inosservati, chiediamo più controlli da parte delle autorità, soprattutto all’uscita da scuola”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Presunti colpi di pistola dopo una rissa tra studenti, paura tra le famiglie: “Siamo preoccupati, servono più controlli”

Una rissa scoppiata vicino alla stazione ha generato paura tra le famiglie.

Una rissa tra giovani e famiglie si è scatenata ieri pomeriggio nel cuore di Roma.

