Paura nel palazzo calci alla porta e ladri | poi l' incredibile scoperta

Un episodio di tensione si è verificato mercoledì sera in via Sampierdarena, quando le forze dell’ordine sono intervenute a seguito di una segnalazione di persone sospette e di un possibile tentativo di furto. Dopo aver calciato la porta, i ladri sono stati scoperti all’interno dell’appartamento. La vicenda ha portato a un intervento tempestivo delle autorità, che hanno gestito la situazione e chiarito i fatti.

Trambusto e momenti di paura in un appartamento di via Sampierdarena. Intorno alle ore 19 di mercoledì sera è arrivata una chiamata al 112, con la segnalazione di persone sospette all'interno di uno stabile e di un probabile tentativo di furto in corso.

