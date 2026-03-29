Allerta incendi sul Lario | rischio elevato tra Como e Lecco per vento e clima secco

Un’allerta incendi è stata diramata per gran parte della Lombardia, con particolare attenzione all’area del Lario, tra le province di Como e Lecco. Il rischio elevato è causato da condizioni di vento e clima secco che aumentano la possibilità di incendi boschivi. Le autorità hanno invitato alla massima prudenza e al rispetto delle norme di sicurezza per prevenire eventuali incendi.

Scatta l’allerta incendi su gran parte della Lombardia e in modo particolare sull’area del Lario, tra le province di Como e Lecco. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di codice giallo che segnala condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di roghi, soprattutto nelle zone boschive e collinari. L’allerta riguarda l’intera giornata di domenica 29 marzo e proseguirà anche nelle prime ore di lunedì 30 marzo, in un contesto meteorologico caratterizzato da vento sostenuto e aria particolarmente secca. A incidere sono soprattutto le raffiche di vento, già previste nei giorni precedenti, che unite alla scarsità di precipitazioni creano condizioni ideali per l’innesco e la diffusione degli incendi. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Allerta incendi sul Lario: rischio elevato tra Como e Lecco per vento e clima secco Articoli correlati Allerta massima in Toscana: oltre 39mila zone segnalate per rischio frane elevatoUn’allerta massima è scattata in Toscana dopo che le autorità hanno identificato 39. Iran, Piantedosi: ‘Nessun rischio terrorismo in Italia, ma elevato stato di allerta’Sul tema della sicurezza, il ministro dell'Interno ha evidenziato l'intensificazione delle misure di protezione per i numerosi obiettivi sensibili... Aggiornamenti e notizie su Allerta incendi Discussioni sull' argomento Fronte freddo da Nord, si alza il vento forte. Ed è subito rischio incendi; Lecco, vento a 100 chilometri orari sul lago: alberi a terra e tetti scoperchiati. Ben sessanta le richieste di intervento; Vento fortissimo nella notte: sul lago raffiche oltre gli 80 chilometri orari. Allerta incendi sul Lario: rischio elevato tra Como e Lecco per vento e clima seccoCodice giallo su gran parte della Lombardia: attenzione per tutta domenica 29 marzo e nelle prime ore di lunedì ... quicomo.it Allerta # Rischio incendio e ustioni, Ikea richiama le - facebook.com facebook