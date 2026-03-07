Iran Piantedosi | ‘Nessun rischio terrorismo in Italia ma elevato stato di allerta’

Il ministro dell'Interno ha dichiarato che in Italia non esiste alcun rischio di terrorismo, ma ha anche precisato che l'allerta resta elevata. Ha sottolineato come siano state intensificate le misure di sicurezza sul territorio nazionale per garantire la tutela dei cittadini. La dichiarazione arriva in un momento di attenzione crescente sulla situazione internazionale e le minacce potenziali.

Sul tema della sicurezza, il ministro dell'Interno ha evidenziato l'intensificazione delle misure di protezione per i numerosi obiettivi sensibili presenti sul territorio nazionale "In Italia non si percepisce un rischio diretto di terrorismo legato ai conflitti in Iran, ma è sempre necessario valutare attentamente la situazione ogni volta che si affrontano crisi internazionali di questa portata". Questo è quanto dichiarato dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante l'incontro "Io voto Sì. La riforma che fa giustizia", organizzato dalla Lega a Bologna. Nell'occasione, il ministro ha affrontato il tema dei possibili rischi e delle conseguenze che la guerra in Iran potrebbe avere sul nostro Paese.

Il presidente degli Stati Uniti ha poi avvertito che "oggi l'Iran sarà colpito molto duramente" e che starebbe valutando di colpire "aree e gruppi di persone che finora non erano stati presi in considerazione come obiettivi".

"Oggi l'Iran sarà colpito molto duramente!". Lo annuncia sul suo social Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump