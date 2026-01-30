La Toscana si prepara a fronteggiare un’ondata di pioggia intensa. Le autorità hanno segnalato quasi 40.000 zone a rischio frane molto elevato. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con interventi pronti a intervenire in caso di emergenza.

Un’allerta massima è scattata in Toscana dopo che le autorità hanno identificato 39.852 aree con rischio frane molto elevato. Il dato, emerso da un aggiornamento del sistema di monitoraggio del rischio idrogeologico, riguarda zone già note per la loro instabilità, ma che ora sono state ulteriormente classificate in base a nuovi dati satellitari, analisi del terreno e modelli climatici. L’intera regione, in particolare le aree collinari e montuose del Chianti, della Valdarno, della Maremma e del versante appenninico, si trova al centro di un’attenzione senza precedenti. Il rischio non è limitato a singole località, ma riguarda ampie porzioni del territorio, con particolare attenzione alle aree densamente abitate e a quelle con infrastrutture strategiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allerta massima in Toscana: oltre 39mila zone segnalate per rischio frane elevato

Approfondimenti su Toscana Rischio

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Toscana Rischio

Argomenti discussi: Roma-Stoccarda, allerta massima: arrivano 5mila tifosi tedeschi; Maltempo in Toscana: piogge intense, fiumi sorvegliati speciali e disagi alla viabilità; Allerta meteo scuole chiuse mercoledì 28 gennaio: stop alle lezioni in alcuni comuni. ELENCO AGGIORNATO; Oggi allerta gialla in 5 regioni: Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto - Lunedì Tajani in Calabria, Sicilia e Sardegna.

Previsioni meteo Toscana: tornano pioggia forte, vento e mareggiate, è allerta giallaPerturbazione attraversa la regione a partire dalla notte tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio. Possibili temporali anche di notevole intensità. Mareggiate sulle coste ... lanazione.it

Allerta meteo, precipitazioni intense in Toscana: primi innalzamenti dei fiumiE' infatti in corso per tutta la giornata di oggi, mercoledì 28 gennaio, un'allerta meteo in codice giallo per rischio idrogeologico su tutta l'area fiorentina e su tutta la Toscana. Codice giallo per ... 055firenze.it

Napoli Chelsea è allerta massima anche per i tifosi! "Massima cautela, seguite le direttive e i consigli". Con un comunicato del club, il Chelsea raccomanda massima attenzione ai propri tifosi presenti a Napoli in vista dell'ultima partita della fase campionato di - facebook.com facebook

Piove ancora e le dighe del Sulcis tracimano: allerta massima vicino ai fiumi x.com