Il Milan si appresta a affrontare la trasferta a Napoli con una notizia di rilievo: il centrocampista Loftus-Cheek ha partecipato a un test in famiglia contro il Milan Futuro, dopo più di cinque settimane di assenza. La sua presenza rappresenta un recupero importante per la rosa di mister Allegri, che ora potrà valutare le sue condizioni in vista della partita.

Il Milan recupera una pedina centrale del proprio centrocampo per la sfida contro il Napoli. Come riporta la “Gazzetta dello Sport”, Loftus-Cheek ha partecipato al test in famiglia contro il Milan Futuro, mettendo minuti nelle gambe dopo oltre cinque settimane di assenza. L’inglese era fermo dal 22 febbraio, quando rimediò una frattura alla mandibola in uno scontro di gioco violento con il portiere del Parma Corvi. Un trauma che lo aveva estromesso dalla rosa e costretto a un lungo percorso riabilitativo. Loftus-Cheek e la maschera protettiva: il rientro al Maradona. Il centrocampista scenderà in campo indossando una protezione speciale alla mandibola, soluzione già adottata da altri calciatori in situazioni analoghe. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Allegri recupera il suo pupillo: il Milan si prepara per la trasferta a Napoli

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