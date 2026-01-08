Milan aumenta il pressing su Gatti Allegri alla ricerca del suo pupillo
Il Milan intensifica i propri sforzi su Federico Gatti, considerato un possibile rinforzo per la difesa. Nel frattempo, Max Allegri continua a valutare diverse opzioni per rafforzare la Juventus, dopo aver prolungato il contratto di Mike Maignan. La situazione di Gatti, attualmente fuori dalla rosa, resta sotto osservazione, mentre i club italiani monitorano attentamente le possibilità di mercato e le opportunità di rafforzamento.
Max Allegri è alla ricerca di nuovi nomi per la sua difesa. Dopo l’accordo quasi raggiunto per il prolungamento di Mike Maignan, ecco che il tecnico di Livorno sembra aver messo sotto stretta osservazione la situazione di Federico Gatti, per vari motivi fuori da diverse settimane dalla rosa della Juventus. Il pupillo di Max. L’avventura di Federico Gatti a Torino, dopo un passato nelle leghe minori tra Verbania, Pro Patria e Frosinone, da dove è stato poi prelevato dalla Juventus, è cominciata proprio sotto la guida di Massimiliano Allegri. Nel corso del suo secondo mandato da allenatore della Vecchia Signora, il tecnico livornese ha scelto lui come uno dei perni della sua difesa, facendolo arrivare a vestire in più occasioni la maglia azzurra della Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
