Allarme Rabiot per il Milan annuncio ufficiale | C’entra il ginocchio

Il centrocampista del Milan ha subito un infortunio al ginocchio durante un impegno con la nazionale francese. La sua condizione è stata confermata da un annuncio ufficiale, che ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e il club. Le parole del selezionatore francese hanno accentuato l’allarme sulla sua presenza nelle prossime gare.

Le ultime sulle condizioni del centrocampista rossonero ora alle dipendenze della Francia Scatta l’allarme Rabiot in casa Milan dopo le parole di Deschamps in conferenza stampa. Questa mattina il centrocampista francese ha inoltre saltato la rifinitura di vigilia del match amichevole contro la Colombia. (AnsaFoto) – Calciomercato.it “Ha subito un colpo al ginocchio”, ha detto ieri il CT della Francia. Rabiot non si è allenato “a scopo precauzionale” e a meno di sorprese salterà la sfida con la Colombia dopo aver giocato per intero qurlla di lusso col Brasile il 26 marzo. Le sue condizioni non sembrano preoccupare, anche se sarà sottoposto a ulteriori controlli non appena rientrerà a Milanello. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Allarme Rabiot per il Milan, annuncio ufficiale: “C’entra il ginocchio” Articoli correlati Infortunio Rabiot, non si allena con la Francia! L’annuncio di Deschamps: allarme Milan?Khephren Thuram via dalla Juve? Il futuro passa dalla Champions: Premier League in agguato! Calciomercato Inter, Bastoni via? È Gila il primo nome... Infortunio Rabiot, allarme dal ritiro della Francia: colpo al ginocchio per l’ex Juventus! Le sue condizionidi Redazione JuventusNews24Infortunio Rabiot, il centrocampista del Milan si ferma per un problema al ginocchio e salta la sfida amichevole contro la... Tutti gli aggiornamenti su Allarme Rabiot Temi più discussi: Allarme stanchezza per Allegri prima di Napoli: oltre 100.000 km percorsi dai nazionali del Milan; Miglior Rabiot di sempre? Imprescindibile per Allegri al Milan, il francese vuole sfatare un tabù a Napoli; Effetto Rabiot al Milan: numeri da Scudetto e primo gol a San Siro; Adrien Rabiot — statistiche Serie A 2026: quanti gol e assist. FLASH | Milan, problemi per Rabiot in Nazionale: cosa è successo!Infortunio Rabiot - Occhio alle condizioni di Rabiot, che si è fermato in Nazionale: cosa è successo e cosa filtra verso Napoli-Milan! fantamaster.it Milan, allarme Rabiot: il centrocampista non si allena con la FranciaMilan in ansia per il centrocampista, che ha saltato la rifinitura con la Francia per un problema fisico ... msn.com #Francia, #Rabiot non si allena in gruppo per un problema al ginocchio. Nessun allarme per il Milan x.com Davvero poche news sul #Milan, in questa mattina di marzo; la Gazzetta parla di #Leao e della sua mira, da raddrizzare un po'; #Allegri gli chiede più gol. Corsport esagera: allarme #Milan senza #Rabiot. #Ricci al suo posto. EL/ECL: 1-1 tra #Bologna e #Rom - facebook.com facebook