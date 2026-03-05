Spalletti Juve aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere | spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli

La Juventus e l’allenatore Spalletti sono vicini a un possibile rinnovo, ma resta un dettaglio da risolvere: una richiesta di mercato è stata avanzata. L’assenza di partite infrasettimanali, dovuta alle eliminazioni in Coppa Italia e Champions League, permette alla squadra di avere più tempo per le trattative. La situazione rimane in evoluzione mentre si discute sui prossimi passi da compiere.

Juve-Spalletti, cont(r)atto! Modric e Rabiot al Real con Max Hamilton alla Ferrari: "Io ho ancora fame" Buongiorno con la prima pagina di giovedì 5 marzo di Tuttosport