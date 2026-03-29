Alessia Orro ha iniziato con successo i playoff del massimo campionato turco di volley femminile. La giocatrice è stata schierata come palleggiatrice e ha preso parte alla trasferta, dove sono state impiegate anche le atlete Vargas e Fedorovtseva. La competizione riguarda la Sultanlar Ligi, il campionato più importante della Turchia di questa disciplina.

Alessia Orro ha incominciato la propria avventura nei playoff che assegneranno il titolo della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali vinti dall’Italia ha contribuito al successo del suo Fenerbahce Istanbul nella gara-1 della semifinale contro lo Zeren Spor Ankara. Le ragazze di coach Marcello Abbondanza, che nelle ultime settimane hanno dovuto fare i conti con le eliminazioni nei quarti di finale della Champions League (per mano di Scandicci) e nella semifinale della Coppa di Turchia, hanno dettato legge davanti ai 5.000 spettatori del TVF Ziraat Bankkart Salonu della capitale anatolica e si sono imposte con un netto 3-0 (25-17; 25-22; 25-19). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessia Orro parte a razzo nei playoff in Turchia, azionate Vargas e Fedorovtseva in trasferta

Articoli correlati

Alessia Orro insegna volley nel big match, Fedorovtseva e Vargas concretizzano: il Fener batte l’EczacibasiAlessia Orro ha fornito una prestazione di rilevante impatto tecnico in occasione del big match che ha animato la 18ma giornata della Sultanlar Ligi,...

Alessia Orro sprona Fedorovtseva e Vargas, il Fenerbahce torna a vincere e aggaccia il VakifBankDopo due sconfitte consecutive al tie-break (quella inattesa contro il Turk Yava Hollari e quella nel big match contro lo Zeren Spor Ankara), il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alessia Orro

Temi più discussi: Alessia Orro e Myriam Sylla, nessuna gioia in Coppa di Turchia. Ora le ultime chance per vincere all’estero; Dimissioni a sorpresa nella Federvolley Sardegna, parla Eliseo Secci; Bernardi al Fenerbahce di Orro dopo l'addio a Novara: coach Abbondanza verso l'esonero dopo gli ultimi flop; Scandicci da mille e una notte in Champions League: vince il golden set e vola in Final Four! Eliminato il Fenerbahce di Orro.

Grave lutto per Alessia Orro: Ci hai lasciato troppo presto. L'emozionante messaggio d'addio sui socialGrave lutto per Alessia Orro, addio all'amata cagnolona Palmita: Ci hai lasciato troppo presto, eri la mia bambina. L'emozionante messaggio sui social. sport.virgilio.it

Orro e Sylla eliminate in Coppa di Turchia: ultime chance tra playoff e CEV CupUn epilogo senza la gioia della vittoria per le azzurre Alessia Orro e Myriam Sylla nella recente edizione della Coppa di Turchia femminile. Entrambe le talentuose giocatrici italiane, figure di spicc ... it.blastingnews.com

E' una Super Scandicci Vinto il Golden set - dopo aver perso 3-1 - a Istanbul, a casa del Fenerbahce di Alessia Orro Ekaterina Antropova ha spiattellato giù 30 punti, con 7 ace 1 E in quella specie di Coppa Turco-Italiana che è la CEV Champions League Voll - facebook.com facebook