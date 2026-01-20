alessia orro sprona fedorovtseva e vargas il fenerbahce torna a vincere e aggaccia il vakifbank

Alessia Orro invita Fedorovtseva e Vargas a migliorare le prestazioni, contribuendo al ritorno alla vittoria del Fenerbahce nella Sultanlar Ligi. Dopo due sconfitte consecutive al tie-break, la squadra turca ha dimostrato capacità di reazione, agganciando il VakifBank in classifica. Questa vittoria rappresenta un passo importante nel cammino del Fenerbahce verso obiettivi di prestigio nel massimo campionato di volley femminile.

Dopo due sconfitte consecutive al tie-break (quella inattesa contro il Turk Yava Hollari e quella nel big match contro lo Zeren Spor Ankara), i l Fenerbahce Istanbul è tornato a vincere nella Sultanlar Ligi, il massimo campionato italiano di volley femminile. Le ragazze di coach Marcello Abbondanza hanno vinto per 3-1 (25-14; 25-18; 21-25; 25-19) nel sempre caldo derby della metropoli anatolica contro il Besiktas, andato in scena davanti ai 2.000 spettatori del Burhan Felek Salonu. Buona prestazione della palleggiatrice Alessia Orro, andata a referto con cinque punti (3 muri) nel corso dei quattro parziali (nell’ultimo ha rifiatato per alcuni tratti, venendo sostituita da Arelya Karasoy). 🔗 Leggi su Oasport.it

