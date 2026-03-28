Alessandro Basciano revocato braccialetto elettronico al dj | Codegoni si è trasferita vicino casa sua

Alessandro Basciano, coinvolto in un procedimento per stalking nei confronti dell’ex compagna, aveva ricevuto l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico. Recentemente, il dispositivo gli è stato revocato. La decisione è stata presa dopo che si è appurato che la donna si era trasferita nelle vicinanze della sua abitazione.

Nuovo aggiornamento del caso Basciano. Dopo l’accusa per stalking ai danni dell’ex Sophie Codegoni, al dj era stato applicato il braccialetto elettronico. Dopo vari tentavi di revoca dell’istanza, oggi il gup ha accolto l’ultima presentata Nuovo aggiornamento del lungo iter giudiziario tra i due famosi ex Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo un periodo di silenzio sulla vicenda, arrivata la notizia cheil gup di Milano ha accolto l’istanza di revoca del dj della misura del braccialetto. Istanza che era stata disposta sei mesi fa nel procedimento che ora si trova in fase di udienza preliminare.Il dj risponde all’accusa di stalking ai danni della sua ex compagna Sophie Codegoni, conosciuta nella casa del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alessandro Basciano, revocato braccialetto elettronico al dj: “Codegoni si è trasferita vicino casa sua” Articoli correlati Leggi anche: Stop al braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, revocato dopo il trasloco di Sophie Codegoni Basciano, revocato il braccialetto elettronico: decisiva la scelta di Sophie Codegoni di trasferirsi vicino all’exNuovo sviluppo nella vicenda giudiziaria che coinvolge Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Una raccolta di contenuti su Alessandro Basciano Temi più discussi: Basciano, revocato il braccialetto: decisiva la scelta di Codegoni di trasferirsi a 300 metri dall'ex; Stop al braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, revocato dopo il trasloco di Sophie Codegoni; Alessandro Basciano ottiene revoca del braccialetto dopo trasferimento Codegoni; Basciano, revocato il braccialetto elettronico: decisiva la scelta di Sophie Codegoni di trasferirsi vicino all’ex. Basciano, revocato il braccialetto: decisiva la scelta di Codegoni di trasferirsi a 300 metri dall’exIl giudice revoca il braccialetto elettronico a Basciano: la scelta di Sophie Codegoni di abitare vicino all’ex compagno cambia le condizioni che avevano ... fanpage.it Alessandro Basciano ottiene revoca del braccialetto dopo trasferimento CodegoniRevocato il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano: cosa è cambiato Alessandro Basciano non dovrà più indossare il braccialetto elettronico. assodigitale.it ALESSANDRO BASCIANO COMMENTA LA DECISIONE DEL GUP DI MILANO DI REVOCARE IL BRACCIALETTO ELETTRONICO x.com «La vicinanza delle abitazioni costituisce il risultato di una scelta non obbligata della persona offesa, almeno parzialmente sintomatica di un’attenuazione dello stato d’ansia originariamente lamentato». Alessandro Basciano non dovrà più portare il braccialett - facebook.com facebook