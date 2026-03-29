Alcione la crisi continua Pareggio-beffa per Cusatis

Alcione e Pro Vercelli si sono affrontate in una partita terminata 1-1, giocata allo stadio Breda. La gara si è sviluppata in modo equilibrato, con un ritmo bloccato e molte azioni concentrate nella fase finale. L'incontro si è risolto con un pareggio che ha lasciato insoddisfazione tra i giocatori locali.

Al Breda finisce 1-1 tra Alcione e Pro Vercelli, al termine di una gara bloccata, molto tattica e risolta solo nel finale, con un epilogo che lascia grande rammarico agli orange. L’avvio è a ritmi bassi, con le due squadre attente a non scoprirsi. L’Alcione prova a fare la partita mantenendo il possesso con ordine, mentre la Pro Vercelli si affida soprattutto alla fisicità a centrocampo, senza riuscire a rendersi pericolosa. A sbloccare il match è un episodio: Plescia (nella foto) attacca la profondità e viene travolto da Livieri in uscita, con l’arbitro che indica il dischetto. Dagli undici metri è lo stesso attaccante a firmare l’1-0.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Alcione, la crisi continua. Pareggio-beffa per Cusatis Articoli correlati Leggi anche: Amarezza Settesoldi: "Un pareggio beffa" Calcio Under 19 femminile, pareggio nel match di Sanremo. Spezia spreca e rischia la beffaMATUZIANA 4 SPEZIA 4 MATUZIANA: Ventura; Bucolo, Celi; Assandri, De Cristofaro, Ferodova; Carrese, Cicconetti, Pastorino, Francesconi, Cento.