Calcio Under 19 femminile pareggio nel match di Sanremo Spezia spreca e rischia la beffa

Nel campionato Under 19 femminile, il match tra Matuziana e Spezia si è concluso con un pareggio 4-4 a Sanremo. La squadra spezzina ha avuto occasioni per vincere, ma ha sprecato alcune opportunità, rischiando di subire la beffa. Di seguito la formazione dello Spezia, che ha affrontato una gara equilibrata e ricca di emozioni.

MATUZIANA 4 SPEZIA 4 MATUZIANA: Ventura; Bucolo, Celi; Assandri, De Cristofaro, Ferodova; Carrese, Cicconetti, Pastorino, Francesconi, Cento. A disp. Drissi, Demontis, Bottino. All. Francesconi. SPEZIA: Tonazzini; Gargiulo, Fazio; Bianchi G., Razzaghi, Ginesi; Ferrari, Locci, De Carolis, Capellini, Lombardo. A disp. Dodaj, Monti, Maggiani, Artizzu, Nacci. All. Danuvola. Arbitro: Legari di Sanremo Reti: 12’ Pastorino, 18’ e 25’ Lombardo, 30’ Assandri, 34’ Capellini, 41’ Cento, 58’ Pastorino, 88’ Locci. SANREMO – Lo Spezia spreca e la Matuziana Sanremo sfiora la grande impresa: finisce con un pareggio che tiene comunque lo Spezia in piena corsa per la vetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Under 19 femminile, pareggio nel match di Sanremo. Spezia spreca e rischia la beffa Leggi anche: Calcio femminile Under 15, ottima prova delle aquilotte nel campionato provinciale. Spezia pronto a giocare i playoff Leggi anche: Calcio, Serie A: pareggio nel big match tra Inter e Napoli. Si ferma il Milan, torna sotto la Juventus La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Under 19 femminile: Roma CF-Torino 2-0; Under 19 femminile, che partita per la Soccer Altamura: contro il Molfetta un 2-2 che sa di impresa; Calendario del calcio europeo 2026: date di tutte le competizioni, i sorteggi e gli eventi UEFA; Calcio a 5 – Under 19 femminile alla Final 4 di Coppa Italia. Calcio Under 19 femminile, pareggio nel match di Sanremo. Spezia spreca e rischia la beffa - MATUZIANA 4 SPEZIA 4 MATUZIANA: Ventura; Bucolo, Celi; Assandri, De Cristofaro, Ferodova; Carrese, Cicconetti, Pastorino, Francesconi, Cento. msn.com

Italia Under 19, le convocate per le qualificazioni all'Europeo: 6 le reduci dal Mondiale U17 - Si riparte: dopo la semifinale centrata allo scorso Europeo in Polonia, la Nazionale femminile Under 19 riaccende i motori per una nuova avventura continentale. tuttomercatoweb.com

Europei U19 femminili, l'Italia organizzerà l'edizione del 2029 - L'Italia ha ottenuto dalla UEFA l'incarico di organizzare gli Europei femminili Under 19 del 2029: è la seconda volta nella storia che questa competizione si tiene nel nostro Paese (l'unico precedente ... sport.sky.it

Vis Artena (calcio, Under 18 reg.), Damiani: “Gruppo unito, vogliamo entrare tra le prime quattro - https://www.zonacalciofaidate.it/p=608217 facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.