A causa delle intense raffiche di vento dei giorni scorsi, sono state chiuse temporaneamente l’Oasi di Punte Alberete e alcuni tratti nella Pineta San Vitale, tra cui il percorso che collega via delle Valli alla Cà Vecchia. La decisione è stata presa in seguito alla caduta di numerosi alberi che ha interessato le aree interessate. La riapertura è prevista al termine delle operazioni di messa in sicurezza.

Questa mattina sono terminati i sopralluoghi ed è stato verificato che la presenza di numerosi alberi caduti rendono i tracciati non sicuri per i visitatori Questa mattina sono terminati i sopralluoghi ed è stato verificato che la presenza di numerosi alberi caduti rendono i tracciati non sicuri per i visitatori. Sono in corso gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza e sul posto sono presenti cartelli che segnalano il divieto di accesso. La riapertura è prevista entro il prossimo week end di Pasqua. RavennaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Esami meno invasivi per pazienti claustrofobici o con protesi: la clinica ravennate inaugura la risonanza magnetica aperta 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Vento forte, chiusura temporanea di Punte Alberete e di alcuni percorsi nella Pineta San Vitale

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