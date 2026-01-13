Muggiò donna di 31 anni accoltellata in casa | i carabinieri arrestano il marito 43enne

A Muggiò, una donna di 31 anni è stata ferita con un'arma da taglio all’interno della propria abitazione. I carabinieri hanno arrestato il marito, un uomo di 43 anni, in relazione all’incidente. La vittima è stata trasportata in ospedale, dove si trova in prognosi riservata. L’indagine è in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Muggiò (Monza e Brianza), 13 gennaio 2026 – Ricoverata in prognosi riservata, all'ospedale San Gerardo di Monza. È gravissima una donna di 31 anni che questa sera, intorno alle 18, è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, in casa sua a Muggiò. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monza che hanno arrestato portato in caserma il marito. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato. Notizia in aggiornamento.

