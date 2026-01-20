Ferrara omaggia il genio di Ennio Morricone con una serata dedicata alle sue musiche

Venerdì 6 febbraio, al Teatro Nuovo di Ferrara, si terrà una serata dedicata alle musiche di Ennio Morricone. L’evento, in programma alle ore 21, rende omaggio al compositore italiano, offrendo un’occasione per ascoltare alcune delle sue composizioni più significative. Un appuntamento importante per gli appassionati di musica e per chi desidera celebrare il patrimonio artistico di Morricone in un contesto di grande rilievo.

Arriva la serata omaggio a Ennio Morricone. Venerdì 6 febbraio, alle 21, al Teatro Nuovo di piazza Trento e Trieste (a Ferrara) andrà, infatti, in scena un momento di assoluto prestigio per quanto riguarda il panorama musicale nazionale ed internazionale. Un viaggio imperdibile e travolgente (della durata di due ore, senza intervallo) dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento. Biglietti disponibili sul portale ‘Ticketone’ (prezzi da 25 a 49 euro). Protagonista strumentale del concerto sarà l’ensemble Le Muse: ensemble che vanta numerosi riconoscimenti internazionali anche grazie a questo importante progetto culturale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

