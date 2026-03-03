Tributo a Morricone film history | percorso dalle prime collaborazioni con Sergio Leone alle musiche per Hollywood

Giovedì 5 marzo al teatro Massimo di Pescara si terrà uno spettacolo dedicato alla musica di Morricone, che ripercorrerà le sue prime collaborazioni con Sergio Leone e le composizioni realizzate per Hollywood. L’evento ha riscosso grande successo in tutta Italia e coinvolgerà il pubblico con un omaggio alle colonne sonore più significative del compositore. La serata offrirà un viaggio attraverso le tappe fondamentali della sua carriera.

Giovedì 5 marzo al teatro Massimo di Pescara si terrà uno spettacolo che ha ottenuto il grandissimo successo in tutta Italia. "Tributo a Morricone film history" ripercorre le tappe salienti del maestro, dalle prime collaborazioni con Sergio Leone fino alle musiche realizzate per Hollywood che.

