Due nuovi candidati per Sud chiama Nord presentati Mariana Carbone e Johnny Alleruzzo

Due nuovi candidati sono stati annunciati per la lista Sud chiama Nord in vista delle prossime elezioni amministrative. L’avvocato Mariana Carbone e Johnny Alleruzzo sosterranno il candidato sindaco Federico Basile e si presenteranno al consiglio comunale. La loro candidatura fa parte delle novità annunciate dalla stessa lista in questi giorni.