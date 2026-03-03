Due nuovi candidati per Sud chiama Nord presentati Mariana Carbone e Johnny Alleruzzo
Due nuovi candidati sono stati annunciati per la lista Sud chiama Nord in vista delle prossime elezioni amministrative. L’avvocato Mariana Carbone e Johnny Alleruzzo sosterranno il candidato sindaco Federico Basile e si presenteranno al consiglio comunale. La loro candidatura fa parte delle novità annunciate dalla stessa lista in questi giorni.
Elezioni, quattro liste già pronte in Sud chiama Nord e un "esercito" di candidati tra i QuartieriLe indiscrezioni sul movimento del sindaco uscente Basile tra Comune e circoscrizioni, si parla di settecento esponenti in lizza.
Sud chiama Nord si rafforza: Basile presenta due medici nella squadra, De Luca alza l’asticellaDue nuovi ingressi nella squadra del sindaco Federico Basile e del movimento Sud chiama Nord.