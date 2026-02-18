Concerto del 1° Maggio La polemica è in anticipo | Al Miralfiore rischio danni

L’associazione Gulliver Utopia ha annunciato un grande concerto per il Primo maggio al Miralfiore, ma le associazioni ambientaliste sono già in allerta. La preoccupazione nasce dal timore che l’evento possa causare danni all’area verde, già fragile, a causa dell’afflusso di persone e delle installazioni temporanee. Le organizzazioni hanno scritto una lettera dettagliata per spiegare perché temono che il concerto possa compromettere l’ambiente locale.

L'idea di un "maxi concerto" per il Primo maggio al Miralfiore – solo abbozzata dall'associazione Gulliver Utopia – non piace alle associazioni ambientaliste le quali, in un'articolata lettera inviata ovunque, ieri, hanno spiegato le ragioni di una loro contrarietà. La levata di scudi ci sarà a fronte di un' eventuale "musica no-stop al Miralfiore, modello piazza san Giovanni a Roma nel giorno della festa dei lavoratori". Questo modello, secondo gli ambientalisti, disturberebbe l'equilibrio naturalistico del Parco: "il quale non nasce come piazza o struttura dedicata a grandi eventi – osservano il Comitato querce; la Lupus in fabula; l'associazione futuro semplice; il Wwf Marche; l'associazione Muraglia affoga; il Cai sezione di Pesaro; Animalia odv; la Ginestra del San Bartolo; Legambiente Pesaro; i Gas pesaro; Lipu Pesaro –.