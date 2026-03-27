La marina messicana ha perso i contatti con due barche a vela | trasportavano aiuti umanitari a Cuba

La marina messicana ha annunciato di aver avviato un’operazione di ricerca e soccorso nei Caraibi dopo aver perso i contatti con due imbarcazioni a vela. Le barche trasportavano aiuti umanitari destinati a Cuba. La comunicazione è stata resa pubblica dalle autorità marittime, che stanno coordinando le ricerche per individuare le imbarcazioni scomparse.

La marina messicana ha fatto sapere di aver attivato un’operazione di ricerca e soccorso nei Caraibi per localizzare due imbarcazioni a vela che trasportavano aiuti umanitari a Cuba. Le barche non sono arrivate a L’Avana, come da programma, e non si hanno più loro notizie. In un comunicato, ha precisato che le due navi erano partite la scorsa settimana da Isla Mujeres, nello stato messicano caraibico di Quintana Roo. Erano dirette nella capitale cubana, con a bordo nove membri dell’equipaggio di diverse nazionalità. Il loro arrivo era previsto tra il 24 e il 25 marzo, ma non le comunicazioni si sono interrotte bruscamente. Le due barche disperse fanno parte di una più ampia rete di aiuti umanitari a favore di Cuba. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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