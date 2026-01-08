Il blitz Usa non tocca le grandi Borse ma crescono quelle del Sudamerica

Nonostante le tensioni geopolitiche, le principali Borse globali rimangono stabili. Tuttavia, i mercati sudamericani continuano a mostrare segnali di crescita, con Caracas che registra un aumento del 148% dal 23 dicembre. La cattura di Maduro e i dazi statunitensi non sembrano aver influenzato negativamente l’andamento delle azioni in questa regione.

Né la cattura di Maduro né i dazi di Washington hanno frenato i titoli: Caracas segna +148% dal 23 dicembre. Messico da record, il Brasile rimane attraente. Gli operatori considerano l’area troppo cruciale per tutti. Dopo il blitz Usa in Venezuela e la clamorosa «cattura» di Nicolás Maduro, i mercati non frenano: dal 23 dicembre la borsa di Caracas è salita del 148%. Reuters lega il repricing alla riapertura del dossier ristrutturazione (150-170 miliardi di debito, con la Cina esposta per 13-15), ma le sanzioni americane restano l’ostacolo tecnico che può accelerare o congelare tutto. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il blitz Usa non tocca le grandi Borse ma crescono quelle del Sudamerica Leggi anche: Borse europee in rialzo, rally titoli Difesa dopo blitz Usa in Venezuela Leggi anche: Molestie e violenze sul lavoro, «Crescono le denunce, in particolare per quelle verbali» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Preoccupata, ma impotente: perché per la Cina il blitz Usa in Venezuela è un colpo duro (e fa vacillare il piano sul «grande Sud»); Usa, dopo blitz in Venezuela quali sono i fronti aperti per Trump?; Borse, il blitz di Trump innesca nuovi record: Dow Jones sopra 49mila pt. Milano chiude a +1%; Dopo il Venezuela, tocca a Groenlandia e Colombia?. Il blitz Usa in Venezuela minaccia gli interessi cinesi, Pechino: “Saranno protetti dalla legge” - Da oltre trent’anni la Cina sta acquisendo influenza sull’intera regione, diventando il principale partner commerciale di molti Paesi, soppiantando gli Stati ... repubblica.it

Preoccupata, ma impotente: perché per la Cina il blitz Usa in Venezuela è un colpo duro (e fa vacillare il piano sul «grande Sud») - Il quadro dell’America latina è una minaccia, tra governi di destra e ostacoli al «made in China». msn.com

Venezuela: Maduro e la moglie feriti durante la cattura: cento i morti nel blitz. Drammatico il bilancio di vittime dell'attacco americano a Caracas. - facebook.com facebook

