Tre maxi eventi e migliaia di persone attese | Lignano si prepara a due weekend di fuoco

Lignano Sabbiadoro si prepara a vivere due weekend di grande movimento con tre eventi di rilievo e migliaia di persone attese. Gli organizzatori stanno allestendo le location e le strutture per accogliere i visitatori, mentre le autorità pianificano misure di sicurezza e gestione del traffico. La città si anima con concerti, manifestazioni e attività sportive che coinvolgeranno residenti e turisti.

Gli ultimi due fine settimana di maggio si preannunciano particolarmente intensi per Lignano Sabbiadoro. La località balneare ospiterà infatti tre appuntamenti di grande richiamo: il tradizionale lungo weekend di Pentecoste, il raduno nazionale dei Bersaglieri e il concerto di Tiziano Ferro. Eventi molto diversi tra loro, ma accomunati da un elemento: la capacità di attirare decine di migliaia di persone. Un afflusso importante che richiede una pianificazione organizzativa attenta, soprattutto sul fronte della sicurezza e della gestione dei flussi di visitatori. Proprio per prepararsi ai due intensi fine settimana di maggio, l’amministrazione comunale ha promosso un primo incontro operativo con i soggetti che saranno direttamente coinvolti nell’organizzazione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Ritorna la Festa delle Cape a Lignano: due weekend di gusto e tradizioneIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Fervono i preparativi per i concerti di Capodanno di Gianna Nannini e Irama, attese migliaia di personeSono attese migliaia e migliaia di persone al concerto di domani sera nell’ex area di risulta della stazione ferroviaria (lato nord), per salutare il...

Tutti gli aggiornamenti su Tre maxi eventi e migliaia di persone....

Temi più discussi: Maxi furto al Paintball, rubata tutta l’attrezzatura; Emergenze pediatriche e sicurezza in casa: al PalaDesio torna il maxi-evento CresciAMO Insieme; Ancona, maxi frode da 5 miliardi di euro: sequestri per oltre un miliardo e 281 denunciati.

Tre maxi eventi e migliaia di persone attese: Lignano si prepara a due weekend di fuocoPentecoste, raduno nazionale dei Bersaglieri e il concerto di Tiziano Ferro: la località balneare si organizza per gestire l’arrivo di decine di migliaia di visitatori. Primo tavolo operativo tra Comu ... udinetoday.it

Eventi e migliaia di presenze . Weekend come nei mesi estiviDue appuntamenti sportivi e altre proposte hanno fatto registrare un ’sold out’ nell’intera zona. E il Comune adesso ha registrato il marchio Argentario The Diamond Of The Mediterranean. Tutto ... lanazione.it

Abbattere il regime. I tre grilletti che mancano all’Iran per liberarsi (di A. Pagani) x.com

Ciao a tutti a fine marzo ho tre giorni liberi, volevo andare a Lisbona, valencia o Siviglia, sono molto indeciso, consigli - facebook.com facebook