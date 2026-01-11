Caneva nuova sede per i volontari della protezione civile
Caneva ha inaugurato una nuova sede per i volontari della protezione civile, progettata per migliorare l’efficienza delle attività di emergenza e supporto al territorio. La struttura offre spazi adeguati alle esigenze operative e di coordinamento, contribuendo a rafforzare il servizio di protezione civile locale. Questo intervento rappresenta un passo importante per garantire una risposta più efficace e tempestiva in situazioni di emergenza.
La Protezione civile comunale di Caneva può contare su una nuova sede operativa, pensata per rispondere in modo più efficace alle esigenze del volontariato e del territorio. La struttura, inaugurata nel corso di una cerimonia istituzionale alla presenza delle autorità locali e regionali, è stata.
