Rapina nel cuore di Napoli | 31enne ferito da un colpo di pistola nel quartiere San Giuseppe

Rapina a Napoli: 31enne ferito all'avambraccio da un colpo di pistola in vico Cesarea. Indagano i Carabinieri, 10 giorni di prognosi per la vittima. Una rapina finita nel sangue ha scosso la tranquillità notturna di vico Cesarea, nella zona centrale del capoluogo campano. Un uomo di 31 anni, residente a Napoli e già conosciuto dagli archivi delle forze dell'ordine, è rimasto vittima di un agguato a scopo di furto mentre si trovava in strada. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe stata messa in atto da una coppia di malviventi che viaggiavano a bordo di uno scooter, i quali non hanno esitato a fare fuoco per portare a termine il colpo. 🔗 Leggi su 2anews.it

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