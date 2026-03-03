Sumirago colpo di pistola nel bosco della droga | ferito 25enne

A Sumirago, un giovane di 25 anni è stato ferito da un colpo di pistola nel bosco della droga. La vittima riferisce di non conoscere chi abbia sparato, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Nessun’altra persona è stata coinvolta e al momento non ci sono dettagli sulle circostanze dell’incidente. La scena del fatto è stata ispezionata dagli agenti.

Sumirago (Varese), 3 marzo 2026 – Un colpo di pistola. Un giovane ferito, che dice di non sapere chi gli abbia sparato. È accaduto ieri nella zona di via Kennedy, nel bosco tra Quinzano di Sumirago e il confine con Jerago con Orago, noto per lo spaccio. Il ferito è un marocchino di 25 anni, regolare in Italia, noto alle forze dell'ordine. Era disarmato, con una ferita al ginocchio. Sul posto i soccorritori di Areu insieme ai carabinieri della Compagnia di Gallarate.Il giovane ha subito dichiarato di non sapere chi o come lo avesse colpito. Una versione che lascia spazio a più di un dubbio. Secondo quanto riferito, si è ritrovato con la ferita da arma da fuoco senza riuscire a spiegarne l'origine.