Nella notte di ieri, un paziente si è scagliato contro un infermiere nel pronto soccorso di Aprilia, causando lesioni all'operatore sanitario. L'episodio si è verificato in un momento di alta affluenza e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Al momento, non sono state rese note ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle motivazioni dell'aggressione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'uomo è stato denunciato per il reato di lesioni personali ai danni di personale esercente una professione sanitaria Aggressione al pronto soccorso di Aprilia nella tarda serata di ieri. Un uomo si è scagliato contro un infermiere, provocandogli delle lesioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Aprilia, che hanno cercato di placare gli animi, ricostruendo quanto accaduto. I militari della stazione di Aprilia intervenuti sul posto hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 36 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, per il reato di lesioni personali ai danni di personale esercente una professione sanitaria. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Aggressione al pronto soccorso di Aprilia. 36enne si scaglia contro un infermiere

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