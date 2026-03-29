Gli agenti sono entrati nella camera di un eurodeputato mentre era con un condannato. L’eurodeputata ha parlato di «controllo preventivo», ma si trovava con un assistente, ora coinvolto in un procedimento per violenza privata. In passato, sono stati attivati avvisi ogni volta che si verificavano comportamenti sospetti in un albergo, legati a precedenti episodi con un gruppo noto.

L’eurodeputata blatera di «controllo preventivo» però era insieme all’aiutante, nei guai per violenza privata In realtà, dopo le bravate con la «banda del martello», si attiva un alert ogni volta che si registra in un albergo. Pensava che qualche slogan da sinistra antagonista bastasse per sollevare un polverone, trasformare un controllo di polizia in un caso politico e distogliere l’attenzione dalla reale finalità della procedura di polizia. Il tutto a ridosso della manifestazione «No kings», organizzata da antagonisti e sindacati a Roma. «L’Italia è ormai un regime. Questa mattina la polizia si è presentata all’alba nella mia stanza d’albergo a Roma per un controllo preventivo durato oltre un’ora in vista della manifestazione di oggi (ieri per chi legge, ndr). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Agenti bussano alla camera della Salis mentre si trovava con un condannato

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