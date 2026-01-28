La polemica sulla presenza degli agenti ICE a Milano non si placa. Mentre il 4 febbraio è prevista un’informativa alla Camera, le autorità sottolineano che gli agenti non hanno ruoli operativi in città. La discussione politica si accende, ma sul campo nessuna attività di polizia legata all’agenzia americana.

L’assurda polemica politica relativa alla presenza di agenti dell’ Immigration and Customs Enforcement (ICE) alle olimpiadi di Milano-Cortina continua a tenere banco. Il Pd si mobilita, e per sabato è stata indetta a Milano una manifestazione contro la presenza ai Giochi invernali degli agenti ICE americani, finiti al centro delle polemiche dopo i tragici fatti di Minneapolis. Il ruolo dell’ICE alle Olimpiadi. Inutile dire che la presenza degli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement è stata a dir poco strumentalizzata. Per cominciare, non saranno gli agenti operativi che in America “danno la caccia” agli immigrati irregolari a presenziare in Italia, ma i colleghi dell’Homeland Security Investigations (HSI), che è la principale agenzia investigativa federale del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Agenti ICE a Milano: nessun ruolo operativo, mentre il 4 febbraio si terrà un’informativa alla Camera

Le Olimpiadi di Milano-Cortina si avvicinano e l'attenzione si concentra sulla presenza dell'ICE, l'agenzia federale americana.

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, chiede al Governo di spiegare cosa faranno gli agenti dell'Ice.

