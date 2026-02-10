15enne disabile dimentica l’abbonamento del bus | autista lo costringe a scendere sotto la pioggia

Un ragazzino di 15 anni, disabile, ha dimenticato l’abbonamento del bus e l’autista gli ha chiesto di scendere sotto la pioggia. L’adolescente si è ritrovato fuori dal mezzo, costretto a fermarsi in strada senza nessuno che potesse aiutarlo. La scena ha scatenato molte reazioni di sdegno sui social e tra i residenti, che condannano il comportamento dell’autista e chiedono maggiore sensibilità e rispetto verso i ragazzi con disabilità.

Un pomeriggio di pioggia e onestà si è trasformato in un’esperienza amara per un adolescente vicentino, protagonista di un episodio che sta sollevando un’ondata di indignazione nel capoluogo berico. Il giovane, un ragazzino di 15 anni con disabilità, era uscito da scuola in anticipo e si era diretto alla solita fermata per fare rientro a casa. Non riuscendo a trovare l’abbonamento che utilizza quotidianamente, ha deciso di agire con estrema correttezza: si è rivolto immediatamente al conducente del bus per segnalare il problema prima ancora che salisse un controllore. Tuttavia, quella che doveva essere una prova di civiltà si è ritorta contro di lui. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

