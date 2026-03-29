AEW | Rivelati i piani originali per Toni Storm prima della pausa forzata

Nell’ultimo mese, Toni Storm ha avuto un ruolo di rilievo in AEW, con una vittoria contro Marina Shafir e uno scontro con Ronda Rousey durante l’evento Revolution. Prima di questa pausa forzata, i piani originali prevedevano ulteriori apparizioni e sfide, ma i dettagli non sono stati resi pubblici. L’atleta si è comunque fatta notare nel panorama della federazione.

L’ultimo mese della carriera in AEW di Toni Storm è stato quantomeno interessante: dopo la vittoria contro Marina Shafir, il breve ma intenso scontro con Ronda Rousey sul ring di Revolution ha fatto parlare a gran voce tutto il web e non solo. Come ormai noto, per la Timeless si prevedeva un nuovo match contro la Shafir nella puntata di Dynamite successiva al PPV, ma come abbiamo visto, è stata poi ritrovata KO nel backstage proprio poco prima del match. Successivamente, era stata diffusa la notizia che sarebbe rimasta fuori dalle scene addirittura per il resto del 2026, Il noto giornalista Dave Meltzer ha fornito ulteriori dettagli in merito ai piani originali previsti per lei nella nuova Wrestling Observer Newsletter. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Rivelati i piani originali per Toni Storm prima della pausa forzata Articoli correlati AEW: L’infortunio di Toni Storm ha stravolto i piani per Ronda RouseySecondo Fightful Select, la AEW sarebbe aperta a nuove apparizioni di Ronda Rousey, ma l’infortunio di Toni Storm cambia i piani creativi... AEW: Sfida lanciata e accettata, Toni Storm affronterà Marina Shafir a AEW Revolution 2026Toni Storm ha chiarito di avere ancora dei conti in sospeso durante l’episodio del 7 marzo di Collision, lanciando una nuova sfida in vista di AEW... Contenuti e approfondimenti su Toni Storm AEW: Lungo stop per Toni Storm ma non si tratta di infortunioE' stato da poco confermato uno stop a tempo indeterminato dalla AEW: i problemi di Toni Storm, però, non sono fisici ... spaziowrestling.it AEW: Clamoroso, Ronda Rousey debutta durante RevolutionLa scorsa notte la AEW ha sicuramente messo in piedi uno degli show migliori dell’ultimo periodo, riuscendo ad intrattenere ma soprattutto a stupire chiunque. Non fanno troppa notizia i ritorni on scr ... spaziowrestling.it