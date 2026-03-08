AEW | Sfida lanciata e accettata Toni Storm affronterà Marina Shafir a AEW Revolution 2026

Durante l’episodio del 7 marzo di Collision, Toni Storm ha annunciato di avere ancora delle questioni da risolvere e ha lanciato una sfida a Marina Shafir. La risposta è arrivata subito, confermando che le due si affronteranno a AEW Revolution 2026. La sfida tra le due wrestler è ora ufficiale, e l’evento si avvicina rapidamente.

Toni Storm ha chiarito di avere ancora dei conti in sospeso durante l’episodio del 7 marzo di Collision, lanciando una nuova sfida in vista di AEW Revolution 2026. Nel corso dello show, Toni Storm ha parlato apertamente della sua rivalità con Marina Shafir, sfidandola ufficialmente a un match nel prossimo pay-per-view. Storm ha anche richiesto una condizione molto precisa: tutti banditi da bordo ring, per evitare qualsiasi interferenza esterna. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Elite Wrestling (@aew) La wrestler ha spiegato anche la motivazione dietro questa sfida. Secondo Storm, chiudere definitivamente la questione con Shafir rappresenta il passo necessario per tornare nella corsa al AEW Women’s World Championship, titolo che ha dichiarato di voler riconquistare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Sfida lanciata e accettata, Toni Storm affronterà Marina Shafir a AEW Revolution 2026 Leggi anche: AEW: Toni Storm sfida i Death Riders in un Hair vs. Hair Match a Grand Slam Australia Jon Moxley e Toni Storm: il 2025 AEW è stato il vostroNei prossimi giorni su Zona Wrestling uscirà il responso dei voti alle singole categorie degli awards.