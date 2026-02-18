Stalli di carico e scarico attivi 130 posti con la nuova segnaletica

A Ancona, 130 stalli di carico e scarico sono ora disponibili grazie alla nuova segnaletica verticale installata nelle zone Centro e Adriatico. La modifica permette ai veicoli di accedere agli spazi in modo più rapido e semplice, riducendo i tempi di sosta. La novità riguarda le aree più trafficate della città, dove spesso si verificano congestioni e confusione. Con questa iniziativa, le autorità sperano di migliorare la circolazione e facilitare le operazioni di consegna e ritiro merci. La rinnovata segnaletica è stata completata nelle ultime settimane.

La fase sperimentale, nelle zone Centro e quartiere Adriatico, con la sosta breve nelle fasce orarie dedicate punta ad agevolare le fermate in particolare nel pomeriggio, anche a favore del commercio ANCONA - È ormai ultimata l’installazione della segnaletica verticale che ha reso possibile l’attivazione degli stalli di carico e scarico con modalità flessibile nelle zone Centro e Adriatico. Ha così preso avvio la fase sperimentale che rende disponibili circa 130 posti per la sosta breve nelle fasce orarie dedicate, e agevola in particolare la sosta nella fascia pomeridiana, anche a favore del commercio.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Piazza Volta, nuova segnaletica per i posti moto: vernice fresca già segnataOggi, 7 gennaio 2026, a Como in piazza Volta è stata completata la nuova segnaletica orizzontale dedicata ai posti moto.

Tempi di attesa carico e scarico: la normativa MIT come opportunità per una logistica più efficienteLa normativa MIT sui tempi di attesa e di carico e scarico offre strumenti concreti per una logistica più efficiente.

