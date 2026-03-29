Aeronautica Militare distaccamento di Siponto | La mia gestione dal 1984 al 1992

Un documento storico riporta le attività e le operazioni svolte dal distaccamento di Siponto dell'Aeronautica Militare tra il 1984 e il 1992. Il testo, curato da un ufficiale, descrive le attività svolte durante quel periodo, senza offrire analisi o interpretazioni. La narrazione si concentra sui fatti e sui dettagli relativi alla gestione e alle operazioni del distaccamento in quegli anni.

La mia gestione dal 1984 al 1992 A cura del Cav. Michelarcangelo SIMONE Il Distaccamento Aeronautico di Siponto, situato vicino a Manfredonia (FG), è una struttura legata al 32° Stormo di Amendola. Viene utilizzato principalmente per attività addestrative, tra cui l'addestramento alla sopravvivenza in mare e in acque aperte per gli equipaggi di volo. La sua funzione consiste nel supporto all'addestramento CSAR (Combat Search And Rescue) e sopravvivenza in mare. E’ una sede di esercitazioni periodiche, e funge da base per la preparazione degli equipaggi del 32° Stormo, specialmente per le procedure di salvataggio in mare (esercitazioni di soccorso). 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Aeronautica Militare, distaccamento di Siponto: “La mia gestione dal 1984 al 1992” Articoli correlati “La mia carriera in Aeronautica Militare”Sono entrato in Aeronautica Militare, tramite Concorso, il 1° Febbraio 1969 in qualità di Allievo Sottufficiale del 45° Corso Normale, presso... Aeronautica Militare: Napoli diventa la capitale del volo dal 28 marzo al 1° aprileAeronautica Militare: dal 28 marzo al 1° aprile Napoli ospita le Giornate Azzurre. Contenuti utili per approfondire Aeronautica Militare Temi più discussi: Oggi si celebra il 103simo anniversario dell’Aeronautica Militare. Gli 88 anni dell’Aeroporto di Alghero portati con stile; Waterfront Elorina, i dubbi del Comitato: Ex Idroscalo, incontri a porte chiuse e mezze verità; Il SIAM cresce ancora in Puglia: nasce la sezione di Surbo; Colombia: aereo militare precipitato in Amazzonia, sale a 34 il bilancio dei morti. La Festa dell’Aronautica Militare a Napoli sul Lungomare e al Plebiscito, ci sarà MattarellaIl 103esimo anniversario dell'Aeronautica Militare si terrà a Napoli nel 2026, con il Presidente Sergio Mattarella ... fanpage.it L’Aeronautica militare: Uno sguardo sul futuroLoreto, intervista al colonnello Marco Attanasio sul nuovo centro formazione La mission è l’apprendimento dell’inglese per il personale di difesa aerea. msn.com Lockheed Martin F-35A Lightning II Aeronautica Militare Italiana 6° Stormo 6-04 28 Marzo 1923 - 28 Marzo 2026 centotreesimo anniversario della Fondazione del Aeronautica Militare Italiana Foto di Edoardo Govoni @edo190025 #AeronauticaMilitare #Aeron - facebook.com facebook Da 103 anni l’Aeronautica Militare serve l’Italia con disciplina e senso dello Stato. Un orgoglio che sentiamo vicino, anche nella storia del nostro segretario @Antonio_Tajani, già ufficiale dell'Aeronautica. Grazie, ogni giorno. x.com