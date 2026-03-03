Macron | La portaerei De Gaulle in rotta per il Mediterraneo Colpito consolato Usa a Dubai edificio in fiamme Idf | Distrutto rifugio segreto dove operavano scienziati nucleari di Teheran
Il presidente Macron ha annunciato che la portaerei De Gaulle sta navigando verso il Mediterraneo. A Dubai, un incendio ha colpito il consolato degli Stati Uniti, danneggiando l’edificio. L’Idf ha dichiarato che un rifugio segreto di scienziati nucleari iraniani è stato distrutto in un attacco. La Mezzaluna Rossa ha riferito di almeno 787 morti, mentre a Malpensa è atterrato un aereo da Abu Dhabi con 200 studenti a bordo.
