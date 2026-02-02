Luca Argentero | Altro che Brad Pitt in F1 in Motorvalley sono un antieroe

Luca Argentero si prende gioco di sé stesso e del suo ruolo in Motorvalley. In una serie su Netflix, in uscita dal 10 febbraio, interpreta un personaggio che si muove tra le corse di GT, girate tra Monza, Imola, Mugello e Vallelunga. L’attore si definisce un “antieroe” e scherza sul paragone con Brad Pitt in F1, sottolineando che lui è proprio il contrario, un personaggio che vive in un mondo di velocità ma senza il glamour.

"La serie più che rifarsi a Veloce come il vento, (film di Matto Rovere del 2016 con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis, ndr) guarda a Million Dollar Baby di Clint Eastwood - afferma Luca Argentero -. Arturo è un uomo sconfitto che ha la possibilità di tirare su la testa grazie a Elena e Blu". L'attore torinese è, appunto, Arturo, il protagonista di Motorvalley, serie Netflix in sei puntate diretta da Matteo Rovere, visibile dal 10 febbraio, che pone al centro della trama, pista, velocità, gare, GT, adrenalina ma anche la voglia di riscatto. I personaggi hanno una profonda ferita da sanare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Luca Argentero torna in tv con la serie Netflix Motorvalley.

A febbraio Netflix chiude la quarta stagione di Bridgerton e lancia una nuova serie con Luca Argentero, Motorvalley, che promette adrenalina.

