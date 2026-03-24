A Pavia, nei giorni scorsi, un locale è stato multato con una sanzione di 110 euro a causa di numerosi adesivi applicati sulla vetrina di ingresso. L’episodio è stato confermato da fonti ufficiali e riguarda specificamente l’uso eccessivo di adesivi su una superficie destinata alla visuale pubblica. Nessuna altra informazione ufficiale è stata rilasciata in merito alla vicenda.

Pavia, 24 marzo 2026 – “ Sembra una barzelletta, invece è successo davvero. Ci è stata elevata una sanzione per gli adesivi sulla vetrina di ingresso del locale”. A comunicarlo sono i gestori dell’ Osteria Sottovento di via Siro Comi multati perché, in base all’articolo 25 comma 2 del regolamento di polizia locale di Pavia: "Ai gestori d'attività commerciali è fatto obbligo di pulizia delle vetrine ". “Degli adesivi sulla vetrina di un locale che ha deliberatamente scelto di lasciare ai propri clienti la libertà di attaccarli, sono degrado? – si chiedono i gestori -. Noi abbiamo sempre considerato quella vetrina parte integrante del “Sotto”, racconta letteralmente una porzione della sua storia, porta la firma, tramite degli adesivi, del passaggio di centinaia di persone da mezzo mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Troppi adesivi sulle vetrine, 110 euro di multa all’Osteria Sottovento di Pavia

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