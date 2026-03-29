Addio Carlo Lombardi noto agente immobiliare Per 5 anni in Comune

Carlo Lombardi, noto agente immobiliare di 72 anni, è deceduto dopo aver combattuto una lunga malattia. La sua scomparsa è avvenuta a Forlì il 29 marzo 2026. Lombardi aveva trascorso cinque anni lavorando in un ufficio comunale, prima di dedicarsi completamente alla professione di agente immobiliare. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle famiglie e dai colleghi.

Forlì, 29 marzo 2026 – È deceduto, dopo una lunga malattia, Carlo Lombardi, 72 anni, noto agente immobiliare di Forlì, già consigliere comunale dal 2009 al 2014 e partecipe negli anni come esperto in diverse commissioni consiliari viste le sue competenze soprattutto nell’urbanistica e nelle attività economiche. Era conosciuto per l’attività immobiliare nella sua agenzia di viale Roma. In politica, aveva conosciuto Marcello Rivizzigno, deceduto poco tempo fa, ed era stato nel Pdl (Popolo della Libertà) che portò per la prima volta il centrodestra al ballottaggio, con il candidato sindaco Alessandro Rondoni. Tra i rapporti speciali c’era quello con la famiglia di Giorgio Di Concetto la cui figlia Claudia ha collaborato con lui ed è tuttora presente in agenzia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio Carlo Lombardi, noto agente immobiliare. Per 5 anni in Comune Articoli correlati Finto agente immobiliare prova a vendere una casa del Comune: truffatore incastrato mentre ritira la busta coi soldiBologna, 4 febbraio 2026 – Fingendosi agente immobiliare ha tentato di raggirare un uomo di 34 anni, provando a vendergli un appartamento che in... Morto in ospedale mentre faceva l'elettrocardiogramma: addio a Carlo Cartacci, noto commentatore sportivoVoleva fare chiarezza su alcuni disturbi cardiaci che negli ultimi mesi lo avevano messo in allarme.