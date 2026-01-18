Morto in ospedale mentre faceva l' elettrocardiogramma | addio a Carlo Cartacci noto commentatore sportivo

È scomparso in ospedale mentre eseguiva un elettrocardiogramma Carlo Cartacci, noto commentatore sportivo. Aveva pianificato un controllo per approfondire alcuni disturbi cardiaci recenti, nel tentativo di chiarire la natura dei suoi problemi di salute. La sua morte rappresenta una perdita nel mondo dello sport e della comunicazione, lasciando un ricordo di professionalità e sensibilità.

Voleva fare chiarezza su alcuni disturbi cardiaci che negli ultimi mesi lo avevano messo in allarme. Un controllo programmato, parte di un percorso di accertamenti pensato proprio per escludere o confermare eventuali problemi al cuore. Così il noto commentatore sportivo televisivo, volto noto di. Durante l'esame, così come racconta QuiComo, è stato però colto da un malore improvviso.

