Lutto nel giornalismo | addio a Giovanna Casadio cronista di Repubblica

Giovanna Casadio, giornalista parlamentare di Repubblica, è morta a causa di una grave malattia. La sua scomparsa colpisce il mondo dell'informazione, che perde una voce importante e apprezzata. Casadio aveva scritto numerosi libri, tra cui

E' morta la giornalista parlamentare di Repubblica Giovanna Casadio, autrice di numerosi libri tra cui "Diario di bordo dei sindaci. Le città nella pandemià del 2022". «Caparbia gentildonna del giornalismo politico», la ricorda Repubblica sul suo sito nel dare notizia della morte, «già la malattia la stava consumando e si era inventata una rubrica di analisi politica sul nostro sito - L'ortica - per restare aggrappata al lavoro, a Repubblica, ai colleghi, alla vita, con un attaccamento viscerale». Giovanna Casadio era nata a Trapani ma viveva e lavorava a Roma. Tra i suoi libri "Quel che è di Cesare", "I doveri della libertà.