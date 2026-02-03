Carnevale di Bagolino | Viaggio nel Tempo tra Maschere e Danze Secolari

Nel cuore dell’alta Valle Sabbia, il Carnevale di Bagolino attira ogni anno visitatori da tutta Italia. Le strade si riempiono di maschere colorate e danze secolari, mentre il borgo medievale si trasforma in un palcoscenico vivente. Le tradizioni si ripetono da secoli, mantenendo vivo un costume che unisce storia e festa popolare.

Nel silenzio dell’alta Valle Sabbia, dove le montagne bresciane disegnano confini tra la Lombardia e il Trentino, si nasconde un borgo medievale che ogni anno si trasforma in teatro di una delle manifestazioni più autentiche d’Italia. Bagolino, arroccato a 778 metri d’altitudine nella valle del torrente Caffaro, custodisce un tesoro immateriale che affonda le radici nel Cinquecento: il suo celebre Carnevale, una tradizione così viva e antica da essere definita dagli studiosi di etnologia “una delle più importanti scoperte etnologiche degli ultimi duecent’anni”. Le strette viuzze lastricate del centro storico, i portici che sussurrano storie di mercanti e fabbri del ferro, le case in pietra che si addossano l’una all’altra come per proteggersi dal vento alpino: tutto sembra sospeso in un’altra epoca. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

