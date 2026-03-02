Grave lutto alla Federico II | morta prematuramente brillante studentessa

Una grave perdita scuote l’università Federico II di Napoli, dove Emma Carratelli, studentessa del quarto anno di Medicina Veterinaria, è deceduta improvvisamente. La giovane, impegnata in un periodo di Erasmus presso l’università di Cordoba, si è spenta inaspettatamente lasciando un vuoto tra docenti e compagni. La notizia si è diffusa rapidamente tra la comunità accademica.

Grave lutto all'università Federico II di Napoli. Emma Carratelli, brillante studentessa del IV anno di Medicina Veterinaria, impegnata in un periodo di Erasmus presso l'università di Cordoba, è scomparsa prematuramente. A rendere nota la triste notizia è lo stesso ateneo federiciano.