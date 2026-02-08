È morta Angela Azzaro lutto nel mondo del giornalismo

È morta Angela Azzaro, la giornalista nata a Nuoro nel 1966. Aveva 59 anni e si è spenta ieri sera, lasciando un vuoto nel mondo del giornalismo italiano. Con la sua voce e il suo impegno, aveva segnato molte storie e incontrato il rispetto di colleghi e lettori. La notizia ha subito fatto il giro, tra shock e tristezza.

Lutto nel mondo del giornalismo italiano: è scomparsa all'età di 59 anni Angela Azzaro, nata a Nuoro nel 1966, voce unica e passione civile. Femminista libertaria, antigiustizialista e antirazzista, si è distinta per l'impegno nei diritti civili e la presenza nei talk show politici su La7.

